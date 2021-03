MLB︱簽約13日後遭6字聲明解約 華盛頓國民投手演鬧劇 (23:27)

國民隊總經理Mike Rizzo被問及謝菲斯的事時,僅發一句聲明回應:「解僱他是人事原因。(He was released for personnel reasons)」雙方都未再披露詳情,但謝菲斯不認同這是主因,又在網上怪責前經理人破壞他的生活,後者則否認:「我們在2019年已分道揚鑣,不要將荒謬事連上我。」謝菲斯的現任經理人,則未回應《華盛頓郵報》等傳媒的查詢。

33歲的謝菲斯於2006年被密爾沃基釀酒人以新秀第16順位選中,於2018年三度效力該隊時曾入選明星賽,生涯424局,共387次將對手三振出局,僅175次保送對手上壘。惟他過去曾因傷人及濫藥案被捕,兩度停賽,即使他去季助芝加哥小熊打入季後賽首圈,仍要到春訓前才獲國民開出小聯盟合約。他原被認定有力爭取後備投手席位,但最終在開季前3周被解僱。

其他報道:NBA明星賽丨字母哥首膺MVP兼助占士隊四連霸 咖喱仔重奪三分賽致敬基利湯臣(附精華)

其他報道:英超丨蘇斯克查寫曼市打吡紀錄 阻曼城22連勝 稱無助曼聯爭標(附精華)

Latest on Jeremy Jeffress: The Nationals said he was released for "personnel reasons." A club spokeswoman declined to elaborate. In a text exchange, Jeffress said the reason for the decision is "not true" (though didn't specify what it was).



Story: https://t.co/ghtIp6CSLb— Jesse Dougherty (@dougherty_jesse) March 7, 2021