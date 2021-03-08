西甲丨拿樸達高票當選巴塞會長 稱美斯現身投票證深愛母會 (18:52)

選舉於當地時間昨天舉行，以美斯為首的一眾「地上最強」球員均現身投票；曾於2003至2010年任巴塞會長的拿樸達得票率達54.28%，一如事前預測當選，任期至2026年。美斯因和前會長巴杜姆不和，盛傳今夏約滿後離隊，而外界認為拿樸達回歸有助留住這名皇牌球星。拿樸達表示：「美斯投票的舉動很有說服力，證明他愛巴塞。世上最好的球員都愛巴塞，我希望這是他留隊的先兆，這是我們所有人的願望。」

拿樸達上次擔任會長時領軍步向巔峰，7年間贏得4次西甲、2次歐聯、1次歐超盃、1次世冠及多項本地盃賽，該會的足球、籃球、手球及曲棍球隊亦曾奪歐洲冠軍。此外，據報他已與阿拉巴的經理人會面，著手洽購該名拜仁慕尼黑後衛，料上任後將正式出價，但需面對皇家馬德里的競爭。

至於今晨西甲的馬德里打吡，在兩軍「9號仔」各入一球下言和。是役倒戈皇馬的馬高斯洛蘭迪於14分鐘交出助攻，蘇亞雷斯單刀建功，結束個人5場入球荒，門將奧比歷其後亦屢救險球，但守至88分鐘，終被傷癒復出擔正的賓施馬破網，助到訪的皇馬逼和成1：1。

兩軍同告失分，令次席的巴塞漁人得利。馬體會25輪得59分續居首，但近4輪第3次失分，被多踢一場的巴塞追至只剩3分優勢；皇馬則以26場54分續排第3，爭標未絕望。

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