NBA明星賽丨字母哥首膺MVP兼助占士隊四連霸 咖喱仔重奪三分賽致敬基利湯臣（附精華） (13:58)

今年明星賽疫下濃縮至一日演畢全部賽事，杜蘭特因傷只掛名任隊長，隊中原本擔正的費城76人球星安必特，則因曾接觸染疫人士臨時退出，由錫安威廉臣頂上。占士隊後備的賓西蒙斯因同樣原因缺陣，但坐擁「字母哥」、「咖喱仔」、盧卡當錫和約基治下，即使「大帝」本人僅上陣13分鐘，仍連贏首3節。

兩隊在第4節爭取先達170分，占士隊最終憑李拿特過半場後射入遠程3分，以170：150取勝。自明星賽2018年改制後，至今4屆均由占士隊勝出。全場16次起手全中、取得全場最高35分的「字母哥」，大熱當選明星賽MVP。

「咖喱仔」在較早上演的三分賽驚險封王，這名金州勇士球星首圈拿下31分，刷新賽事紀錄，決賽再以1分險勝猶他爵士的干尼（Mike Conley），繼2015年後再度掄元。他賽後將獎項獻給今季因傷休戰的隊友基利湯臣，高呼：「浪花兄弟回來了！」

至於中場時間上演的入樽賽星光欠奉，拓荒者的安費尼西蒙斯（Anfernee Simons）穿起名宿麥基迪的球衣，重演對方的360度轉身入樽仍掀起高潮，他最終擊敗紐約人新秀托賓（Obi Toppin）等，成隊史首個「入樽王」；印第安那溜馬主將沙邦尼斯（Domantas Sabonis）則在技巧挑戰賽奪冠。

明星賽MVP「字母哥」個人精華

入樽賽精華

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