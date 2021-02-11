英超丨蘇斯克查寫曼市打吡紀錄 阻曼城22連勝 稱無助曼聯爭標（附精華） (12:13)

上仗起孖的加比爾捷西斯為主隊掛帥，但開賽兩分鐘於禁區內侵犯安東尼馬迪爾，被判罰12碼，般尼費南迪斯任劊子手中鵠，助客隊早段領先。易邊後5分鐘，勞基梳爾接應拉舒福特回傳，禁區內地波射入遠柱，奠定2：0勝局之餘，亦取得個人3年來首個聯賽入球。

2018年底上任的蘇斯克查，首3次領軍於各項賽事作客曼城均取勝，寫下隊史紀錄，他亦是67個於頂級聯賽對戰哥迪奧拿多於3次的領隊中，唯一一人取得逾50%勝率。曼聯28輪得54分，以1分壓過李斯特城升次席，但仍落後曼城11分，蘇帥賽後被問及爭標形勢時相當坦白：「曼城遙遙領先，很難追得上，我們只能確保贏出比賽，爭取比去年更好排名。」他又盛讚勞基梳爾和安東尼馬迪爾的表現，表示兩人一度上陣成疑，最終交出上佳表現。

兩軍主帥是役在場邊口角，狀甚激動，但哥迪奧拿賽後澄清和對方沒心結。曼城現以28場65分居首，哥帥稱不能以一場比賽下定論：「我們對韋斯咸時踢得更差，該仗不值得贏波，今日或者亦不值得輸。我們尚有10場比賽，現在才是球季關鍵，我們會盡取勝仗以求捧盃。」

此外，熱刺皇牌射手哈利卡尼今晨先兩度助攻加里夫巴利，其後再梅開二度，領球隊以4：1大勝水晶宮。熱刺今季累積100球，是今季第2支歐洲五大聯賽球隊達此入球數，27場得45分，力壓同分但少踢一場的韋斯咸升上第6。

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