西甲｜18歲小將摩利巴獲美斯助攻 笑稱興奮程度至死難忘 (19:15)

美斯此役未能將個人的西甲入球增至20個，卻先在30分鐘妙傳佐迪艾巴窄位射入，後於83分鐘禁區頂橫傳摩利巴，他隨即右腳扣過對手，起左腳怒射得手，協助巴塞輕勝2：0，賽後26戰得56分，在馬德里打吡上演前，落後馬體會的差距收窄至兩分，亦領前第3位的皇馬3分。

摩利巴賽後成為焦點，事關他以18歲零46日的年紀，成為巴塞隊史於西甲建功的第5年輕球員。他生於幾內亞，母親和父親分別是幾內亞人及利比里亞人，身高1.85米的他共9次代表西班牙U17和U18隊上陣。他今仗於67分鐘後備入替中場布斯基斯，第3次在西甲上陣，連同其他賽事第5次披甲：「直至臨終前，我永遠不會忘記今天發生的事情。我要將這入球送贈雙親，他們給予我很好的教導。」

摩利巴特別提及長期養傷的同齡隊友翼鋒安素法迪：「他對壘奧沙辛拿時取得首個入球，像是我的兄弟，我們感情要好。」摩利巴又感謝巴塞的拉瑪西亞足球學校的指導，並說：「我不會忘記拉瑪西亞的教誨，我們會奮戰到底，那是這足球學校傳授的DNA。」

他亦相信巴塞可重奪西甲冠軍，又期望馬德里雙雄今晚一起失分，「如果要其中一隊輸波的話，我盼望是馬體會」。巴塞教練朗奴高文亦對摩利巴期望甚殷：「他取得一個精彩入球，進步神速，每次上陣都能為球隊帶來不同。」

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