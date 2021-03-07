港超｜風波主角悶和兩敗俱傷 理文稱公道自在人心 堅拒菁英盃補賽 (18:07)

愉園因遲交球員保險費，上月底被足總紀律委員會判罰停賽，其後上訴成功，但其間對理文的菁英盃4強因而未有舉行。理文曾發聲明表明不接受任何補賽方案，但足總董事會日前表示該仗會補賽，今午兩隊巧合地在聯賽狹路相逢，令賽前已增添不少話題性。

理文行政經理周文健賽後表示，昨日已收到足總電郵及致電，但球會不會「彈弓手」，因此不會參與4強補賽，並已跟職球員交代這決定。被問到若按例反被判負0：3，他稱也會接受：「我們只是按照規矩行事，按賽事章則可能判輸0：3或罰錢，但這情况交由董事局還是紀律委員會審理，我們不知道。」對於足總補賽決定，他只說：「公道自在人心，沒有補充。」

理文在將軍澳主場出擊，吸引900人入場，縱有主力射手尼迪利上場掛靴，但主隊仍是攻勢佔多的一方。賽前天雨令場地濕滑，雙方威脅攻門不多，愉園小將黎培基與理文中堅余煒廉在上半場中段爭頂中被撞跌，一度引起雙方球員爭執。愉園主力中場米基爾因傷缺陣，但「快活谷」完半場前幾乎有朱偉鈞頭槌打開紀錄，終被門將袁皓俊飛身撲走。

換邊後雙方繼續拉鋸，理文翼鋒基華尼頓有多次攻門機會未能命中目標，愉園則靠快速反擊更有威脅，但簡嘉亨的單刀未能射破袁皓俊的大門，雙方踢成0：0完場。完場後愉園球員互相擊掌，兩軍球員及球迷賽前在網上對話帶點火藥味，但理文主教練陳曉明賽後亦有跟愉園將帥握手相擁。理文4戰5分排第4，愉園則四連和排第6。

愉園前鋒朱偉鈞說，打和傑志、東方及理文等強隊後，證明球隊有能力爭向上游：「我們沒有被大炒，有攻勢，不是捱打，絕對有能力在前四、爭入菁英盃決賽甚至爭冠，相信各界看到球隊的實力。」愉園主帥鮑家耀說，賽前跟球員說不需擦出火花，只需專注賽事。

陳曉明表示球隊主導七、八成控球權，但未能做好細節，承認受到尼迪利掛靴影響，新外援金承龍今仗才首次踢足全場未上力，加上對手防守專注，此消彼長下只能打和，但稱對手表現也值得一分。

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