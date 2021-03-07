短道速滑｜韓冬奧冠軍入籍中國 被揭猥褻官非纏身 稱只為比賽勿辱人格 (16:14)

原籍韓國的短道速滑名將林孝俊，近月傳出為求出戰2022年北京冬奧，將會入籍中國，其後被揭曾涉強制猥褻罪，至今當地檢察部門仍在上訴。其經理人公司今日發聲明，確認他入籍一事，並稱林孝俊因無法在韓國訓練，遇到運動員生涯無法克服的困難和遺憾，所以有此決定。聲明中稱，「事件在二審被判無罪，但檢察部門上訴，令案件仍在大法院處理當中。」經理人公司表示，希望外界不要對事實過分猜測，或過分地侮辱人格。

林孝俊於2018年平昌冬奧奪得男子1500米金牌，為韓國隊該屆主場的第一金，但翌年一次集訓期間，當眾拉下另一冬奧獎牌得主黃大憲的內褲，令他在女隊友面前出醜。林孝俊之後向黃大憲道歉，但後者透過經理人公司稱心理受創，要靠安眠藥入睡。韓國滑冰聯盟之後以性騷擾為由，禁止林孝俊參賽1年，黃大憲再將事件帶上法庭。

林孝俊一審被判罰300萬韓圜（約2萬港元），二審改判無罪，但事件仍在上訴中，待最高法院最後判決。

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