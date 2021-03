英超︱沙加致命橫傳致失分 阿仙奴遭般尼逼和 球會上季蝕5億 (22:25)

阿仙奴上場反勝李斯特城,今晚亦先由奧巴美揚開賽6分鐘先開紀錄,但兵工廠再次為堅持後場組織攻勢而負沉重代價。門將賓特尼奴短傳被壓迫的沙加,後者打算向右路時分波,省中般尼前鋒基斯活特反彈入龍門,令主隊39分鐘逼和,再守至完場。

阿仙奴在賽前亦公布在2019/20財政年度,虧損高達4780萬鎊(約5.13億港元),主要來自轉播收入延期發放。報告亦顯示球隊前年花費1.92億鎊(約20.6億港元),收購尼高拉斯比比等6將,亦要賠償前帥艾馬利。減薪等疫情節流措施,則為球會省下1900萬鎊(約2.4億港元)。

