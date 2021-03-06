英超︱沙加致命橫傳致失分 阿仙奴遭般尼逼和 球會上季蝕5億 (22:25)

阿仙奴上場反勝李斯特城，今晚亦先由奧巴美揚開賽6分鐘先開紀錄，但兵工廠再次為堅持後場組織攻勢而負沉重代價。門將賓特尼奴短傳被壓迫的沙加，後者打算向右路時分波，省中般尼前鋒基斯活特反彈入龍門，令主隊39分鐘逼和，再守至完場。

阿仙奴在賽前亦公布在2019/20財政年度，虧損高達4780萬鎊（約5.13億港元），主要來自轉播收入延期發放。報告亦顯示球隊前年花費1.92億鎊（約20.6億港元），收購尼高拉斯比比等6將，亦要賠償前帥艾馬利。減薪等疫情節流措施，則為球會省下1900萬鎊（約2.4億港元）。

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