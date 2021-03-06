英超｜迪基亞公開離隊原因 愛女「4-3-2-1」出世 (17:42)

30歲的迪基亞上仗前突以私人理由離隊，主帥蘇斯克查一直對原因三緘其口，只否認他要缺陣一個月。這名球隊一號門將昨日（5日）終為原因揭盅，原來他要趕回西班牙侍產，女兒Yanay終在3月4日出世。迪基亞上載女兒小手照片，寫上「4．3．21」及心型符號。

他的西班牙隊隊友沙治奧羅拔圖、曼聯名宿里奧費迪南等，紛紛留言恭賀，亦有網民稱：「感恩你是因好事而離隊，而不是為了負面的事情。」有網民亦稱，「她出世在我們最好的陣式」，但隨即有人留言道，「蘇斯克查多數起用4-2-3-1」。

曼聯即將於英超作客曼城，迪基亞將在這場曼市打吡缺陣，蘇斯克查昨日再被問及此事，表示理解球員的選擇：「這是他美好的一天，我們會給予他時間。疫下有入境限制，他出國當然會有影響，但我們理解他需要支持他的女友，而甸恩（軒達臣）上仗表現亦不錯。」

狼隊中場魯賓尼維斯卻未如迪基亞般幸運，他的太太數天前在家鄉葡萄牙誕下兒子，但魯賓尼維斯因葡萄牙的防疫措施，未能回國相伴。他更透露，要在隊巴上見證兒子出世：「當時我正出發倫敦，只能用Facetime陪伴太太，至今亦未能親身抱抱兒子，慶幸是他非常健康。」

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