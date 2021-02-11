NBA︱明星賽分隊陣容出爐 米曹高拔尾輪入圍 占士笑稱「打機都不選爵士」 (20:31)

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近年明星賽轉制後，不再以西岸及東岸區分，而是由分岸票王擔任以其命名的球隊，再由二人擔任隊長，在賽前透過電視直播，以抽籤形式訂出選選人次序，再梅花間竹選擇各自陣容。今屆兩軍隊長分別為勒邦占士及杜蘭特，前者首名選出兩屆年度最有價值球員的「字母哥」安迪度高安普，而杜蘭特則率先選入其布魯克林籃網拍檔艾榮。惟今屆以後備名單列席的爵士雙星米曹及高拔，卻慘被二人「無視」，直至最後選擇才分別入圍。被問到聯盟一哥的當家球星為何被忽視時，占士開玩笑道：「這與爵士向來欠缺關注度有關吧！我自己打機時，絕對都不會選擇爵士，即使我的隊友是爵士名宿卡爾馬龍及史托頓亦然。」

另外，今早鳳凰城太陽於常規賽有7將得分上雙下，主場以120：98大勝金州勇士，四連勝後續排西岸次席。至於快艇則作客以117：119僅負有比爾及「韋少」韋斯特布克合轟60分的華盛頓巫師，三連敗後跌落西岸第4位。

明星賽陣容：

勒邦占士隊

正選

史堤芬居里（金州勇士）

盧卡當錫（達拉斯獨行俠）

勒邦占士（洛杉磯湖人）

安迪度高安普（密爾沃基公鹿）

約基治（丹佛金塊）

後備

基斯保羅（鳳凰城太陽）

李拿特（波特蘭拓荒者）

謝倫布朗（波士頓塞爾特人）

賓西蒙斯（費城76人）

保羅佐治（洛杉磯快艇）

沙邦尼斯（印第安那溜馬）

高拔（猶他爵士）

杜蘭特隊

正選

艾榮（布魯克林籃網）

比爾（華盛頓巫師）

塔圖（波士頓塞爾特人）

利安納（洛杉磯快艇）

安必特（費城76人）

後備

夏登（布魯克林籃網）

米曹（猶他爵士）

拉雲（芝加哥公牛）

戴雲布克卡（鳳凰城太陽）

錫安威廉臣（新奧爾良塘鵝）

祖利斯蘭度（紐約人）

胡斯域（奧蘭多魔術）

註：杜蘭特因傷退賽，僅名義上擔任隊長

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