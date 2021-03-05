港超︱東方5球大勝南區重返榜首 球迷47分鐘拍掌聲援47人案 (22:35)

東方在開賽6分鐘已由中堅艾華度接應角球先開紀錄，南區其後有主力前鋒史提芬彭利拿傷出，東方於21及44分鐘，分別由林恩許及盧卡斯再建功，半場已領先3：0。

今仗由正職為警察的球證廖國文執法，比賽期間不斷被觀眾招呼稱「黑警」，而觀眾席有球迷在47分鐘發起站立鼓掌，以示聲援最近民主派初選47人被控案，獲場內部分球迷響應。

東方在52分鐘射手辛祖扭過門將謝德謙擴大比數後，在58分鐘，已收起費蘭度及杜度，為下周三聯賽對傑志的「東傑大戰」留力，最終艾華頓完場前埋齋，終大勝5：0。

東方本月需踢5場賽事，包括聯賽兩鬥傑志，主教練李志堅說，本月平均3至4日踢一仗，今仗在半場大幅領先下可大膽點輪換，從而亦可讓更多球員提升狀態。連續兩場入球的林恩許稱，堅sir給予他更多自由進攻：「在傑志我的位置較側重防守，來到東方參與更多進攻，我較喜歡這樣，希望入球接踵而來。」

晉峰與標準流浪將於昨午3時在青衣運動場對碰，爭取今季在各項賽事的首場勝仗，周中加盟流浪的港足中場陳肇鈞可候命。

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