港超︱「理愉」菁英盃4強擇日補賽 足總董事會:原判礙愉園相應行動 (19:43)

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兩隊港超「欠保費風波」，經足總紀律及上訴委員會審議後，今午轉介到董事會討論後續安排。足總主席貝鈞奇因身兼愉園體育會主席，今午會議在討論及投票過程避席。總幹事袁文川於會後代表董事會交待結果，表示董事會經投票後，贊成需要擇日安排比賽。他補充，董事會參考過上訴委員會判決，認為停賽7日理據不足才上訴得直，又指上月22日的判決，影響愉園應對24日賽事及繳交款項的相應行動：「如果不是有這個決定（賽事不會舉行），（愉園）可能翌日就交回款項。董事會考慮到基本體育精神，比賽透過公平競技下得出結果是最理想，安排踢返這場比賽，亦都無違背競技精神。現在至少有多一場賽事可給球迷看。」至於足總當時安排「不會舉行」賽事，袁文川解釋根據紀律委員會決定，當時亦看不到賽事能如期舉行。

理文回覆，對足總董事會決定暫沒回應。理文曾發聲明表明不接受任何補賽方案，有傳媒問到若理文拒賽，會否反被判負0：3，袁文川指，屆時若發生這情况會有規例處理。理文聲明稱曾收到訊息指愉園未能作賽下判負0：3，袁指任何委員會決定仍有上訴機制，不能當是最終判決。

至於兩隊遲交保費之後會否有懲罰，袁文川稱：「現階段董事會沒有討論，但不代表沒有討論。我不相信各董事沒考慮這問題，不過一個人犯了錯做了補救措施，是否可作為酌情考慮？這可能只有法官才知道，但不要忘記這裡是足球總會，要考慮的因素亦有很多。」

理文將於下周日（7日）下午3時，在將軍澳運動場出戰港超，對手正是菁英盃4強對手愉園。

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