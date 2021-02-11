數讀英超丨利物浦主場五連敗寫恥辱隊史 高普認沙拿現疲態 杜曹平摩連奴戰績 (12:43)

紅軍於2021年狀態低迷，由年初的榜首急跌至賽前的第6，今晨「紅藍大戰」雖有丁父憂的門將艾利臣比加復出把關，法賓奴泰華利斯亦趕及傷癒擔正，但形勢未見佔優。到訪的車路士先由迪姆華拿於24分鐘破網，但視像裁判（VAR）指越位在先；戰至42分鐘，美臣蒙特接應尼高路簡迪長傳，為客軍射成1：0。

紅軍射手穆罕默德沙拿於62分鐘被換走，阿歷士張伯倫入替，傷癒的迪亞高祖達亦相隔3個月上陣，但紅軍始終無法打破僵局，連續5仗主場落敗，寫下隊史兼英格蘭頂級聯賽衛冕隊恥辱紀錄。利物浦於2021年聯賽11輪僅取得10分，被同晚贏波的同市宿敵愛華頓壓過，跌至第7位，客隊則升至第4。

數讀紅藍大戰

5 利物浦創會128年來，首次主場五連敗

12 艾度亞文迪今季聯賽擔正22場，第12場保持清白身，不失球率達55%

18 車路士近8輪取得18分，僅次於全取24分的曼城

20 美臣蒙特於英超累積12入球、8助攻，以22歲53天成車路士歷來第二年輕球員參與20個聯賽入球

85 紅軍戰至85分鐘才有韋拿杜姆的頭槌命中目標，亦是今仗唯一中龍的攻門

紅軍射手沙拿被換走時面露不悅，高普賽後解釋：「那刻的確可以換其他人，但他當時看來很吃力，表現疲憊，這是重要訊號，我不能冒險。」晏菲路主場威力不再，安德魯羅拔臣籲隊友盡快放下往績：「我們不能再依靠過去，上季結束了，現在和利物浦應有水平相距甚遠，更在進一步下滑，已沒剩下多少場比賽。」

杜曹上任後各項賽事首10仗不敗，並只失2球，追平車仔前帥摩連奴於2004年領軍首10場的戰績，事有湊巧，兩人上任後第10仗同以1：0挫紅軍。而門將艾度亞文迪今季聯賽擔正22場，當中12場保持清白身，為英超史上210個最少擔正10場的門將中，唯一一人逾半賽事不失球。

至於愛華頓憑李察利臣一「槌」定音，連續4輪建功，以1：0小勝西布朗，聯賽三連勝升上第5。

利物浦0：1車路士賽事精華

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