港超｜「黑山伊巴」丹恩奴域下半場起孖 傑志挫飛馬兩連勝 (22:29)

傑志上仗在小西灣驚險絕殺冠忠南區全取3分，該仗後備入替的「黑山伊巴」丹恩奴域首在港超登場，這名韓職舊將今晚在旺角場續列後備，上場攻入加盟傑志後首球的新中場巴爾拿則正選領軍。飛馬在菁英盃兩鬥傑志一和一負，但今仗上半場攻勢佔優，「藍鳥」則起用艾里奧、羅拔圖及唐建文的老將防線，雙方半場互交白卷。

傑志於換邊後56分鐘換入丹恩奴域，這名39歲黑山隊老將首在旺角場登場，上陣不足一分鐘即藉着飛馬後衛劉學銘回防解圍失誤，快對方門將梁興傑一步門前鏟射建功，首落場第一次觸球即為「藍鳥」打破僵局，他在2分鐘後一次前場攔截領黃，取得來港後首面黃牌。傑志老將唐建文在82分鐘回防犯規領紅被逐，但丹恩奴域於補時3分鐘一次反擊，射門省中飛馬後衛陳靜謙再下一城，終助「藍鳥」勝2：0。今仗兩場短兵相接，共有7黃1紅。

丹恩奴域在港超2次後備入替，上陣時間合共僅60分鐘已入2球，他承認首個入球帶幸運成分，又對領黃感不值，但自言正努力提升狀態：「我正在努力改善狀態以幫助球隊，今仗上陣半場有入球不錯，但可以做得更好，未來要再跑動更多及調整狀態，為下仗大戰做好準備。」傑志將於下周三大戰宿敵東方龍獅。

傑志主教練朱志光說，丹恩奴域今場走位佳，質素毋庸置疑，並透露半場有守將羅拔圖受傷，加上唐建文領紅，下仗防線調動將受考驗。飛馬主帥郭嘉諾承認兩個失球太容易，並提及下仗在旺角主場「迎戰」傑志，而非在元朗的主場，對此感不公平。

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