西班牙盃︱碧基補時扳平領巴塞反勝闖決賽 高文冀歐聯再演奇蹟淘汰PSG (18:58)

巴塞隆拿上周於西班牙盃首回合作客落後0：2，次回合重返主場12分鐘，先由奧士文尼迪比利打開紀錄，門將達史特根於73分鐘救出奧甘波斯主射的12碼。巴塞大難不死，加上客軍中場費蘭度法蘭斯高於補時兩黃一紅被逐，終有中堅碧基於94分鐘接應基沙文傳中頭槌頂入，總比數扳平2：2，將比賽帶入加時。

巴塞憑前鋒巴夫韋迪在加時5分鐘頭槌奠勝，戲劇性以總比數3：2反勝晉級，下月17日決賽將面對明晨另一場4強畢爾包對利雲特之勝方。巴塞近13屆第10次殺入西班牙盃決賽，有6次捧盃而回。

巴塞主帥朗奴高文賽後大讚球隊無可挑剔，被問到下周中歐聯16強次回合，能否逆轉1：4落後巴黎聖日耳門的劣勢，他稱會拭目以待：「0：2及1：4是兩回事，但球隊會抱着這種爭勝心迎戰，若不能逆轉，也應繼續以現時的方向前進。」

巴塞隆拿下周日（7日）舉行新會長選舉，3名會長候選人今仗都有做座上客。其中拿樸達近日在選舉論壇再出口術，表示若他未能當選，陣中球星美斯將會離隊：「我敢肯定如果有人當選（除了我以外），美斯將不會留隊。我和他關係很好，彼此尊重，也許巴塞在財務上無法與一些其他球隊競爭，但美斯不會被金錢所控制。」據報若拿樸達當選，他將委任荷蘭隊兼巴塞名宿佐迪告魯夫出任技術總監一職。

另外，皇家馬德里主帥施丹表示，正在養傷的隊長沙治奧拉莫斯康復比預期快，或可趕及出戰本月16日對阿特蘭大的歐聯16強次回合。

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