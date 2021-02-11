NBA｜夏登首倒戈獻三雙 領籃網炒火箭 作客七連勝改寫隊史 (17:30)

夏登季初毅然離開火箭轉投籃網，與杜蘭特及艾榮合組「三巨頭」，今早他首次重返豐田中心倒戈，全場貢獻29分、10個籃板及14次助攻，加上全隊7將得分上雙，作客以132：114大勝火箭，寫下隊史最佳的作客七連勝紀錄，火箭則吞下十三連敗。對於轉會一事，夏登賽後稱：「希望我這決定是對的，來這裏是為了總冠軍，因這是我球員生涯仍未達成的事。」是役攻入全場最高36分的火箭球星禾爾則稱，需要休息一下再重新出發，暗示球隊仍未找到正確方向。

至於76人今早在聯盟榜首戰，有球星安必特上陣40分鐘貢獻40分及19個籃板，加上托拜斯夏里斯在加時階段獨取11分，助球隊以131：123挫爵士取兩連勝，續以半場勝差力壓籃網在東岸居首。

西岸方面，洛杉磯湖人在兩大球星勒邦占士及安東尼戴維斯同告缺陣下，作客以120︰123不敵薩克拉門托帝王。

另外，今屆新秀對抗賽雖然取消，但聯盟仍按慣例公布美國隊及世界隊最佳陣容，日籍新星八村壘連續兩屆入選，今屆選秀前三位的安東尼愛華士、拿美路波爾及占士韋士文首次入選美國隊名單。

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