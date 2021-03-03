意甲︱保方稱最遲2023年掛靴 C朗再寫紀錄助祖雲返勝軌（附精華） (20:31)

祖雲達斯上仗意外失分，衛冕再現暗湧，令今晨主場迎戰弱旅史柏斯亞非勝不可。兩軍半場互交白卷，換邊後射手艾華路莫拉達入替，上陣僅1分鐘便破網，打破僵局。斑馬兵其後再憑費達歷高基艾沙的入球鞏固優勢，加上C朗在完場前禁區外施射得手，領軍鎖定3：0的勝局。祖雲達斯賽後24戰得49分，暫以7分落後榜首的國際米蘭，位列第3。

職業生涯第600次上陣、連續12季攻入最少20球的C朗，除成為歐洲五大聯賽首人外，更累積767球進帳，續改寫由自己保持的世界紀錄。主帥派路承認傷兵影響排陣，但麾下仍有出色發揮，顯示球隊仍有爭標決心。

是役未有上陣的43歲老將保方，則表明會在2023年前決定何時退役：「2023年6月是極限，真的是極限了。我一直相信命運，重返都靈就是例子。退役也是命運，要來的始終會來，所有人都要面對。」保方未有排除今夏掛靴的可能，但意媒稱祖雲達斯高層仍希望與這名功勳老將續約。

另外，AC米蘭射手伊巴謙莫域以特別嘉賓身分，出席意大利聖莫雷音樂節。他勢因傷無緣在歐霸倒戈曼聯，在舞台上未有因此影響心情，更稱自己要規劃音樂節的歌手人數，但由於超出限額，笑言可將他們出售予傷兵滿營的利物浦。

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