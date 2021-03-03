中超｜天津津門虎財困恐散班 中媒稱PP體育欠款或失轉播權 (22:54)

中媒《西北望看台》報道，天津津門虎未如期向中國足協提交工資確認表，篤定無緣下季中超；報道又稱，泰達集團已決定解散球會，但將還清所有欠款，希望以體面的方式離開中超。若報道屬實，津門虎將是天津一年內第2支散班的中超隊，天津天海（前稱天津權健）去年5月宣布破產。

中超落實下月20日開鑼，江蘇隊及津門虎球員亦急需尋找新東家，獲遞補資格重返中超的滄州雄獅（前稱石家莊永昌）料成大戶。然而江蘇隊目前只是停運，球員合約仍有效，理論上球會有權出售球員，中媒預料中超各隊將按兵不動，待該隊正式解散後免費簽人。

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而江蘇隊前鋒艾達馬田斯被爆狠批「江蘇蘇寧全都是騙子」後，在Twitter澄清自己未有受訪，而是和球會隊友及領隊在微信私下對話，又稱：「等一切塵埃落定後，我才會發表意見，謝謝。」

中國傳媒亦報道，蘇寧集團旗下的PP體育未如期支付版權費，失去新季中超的獨家轉播權。PP體育去年亦曾因拖欠轉播費，遭英超官方宣布解約，蘇寧集團其後被英超入稟法院追討逾2億美元。

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