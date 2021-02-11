FIFA︱總監雲格倡取締各洲國家隊聯賽 或重提改革越位條例平息爭議 (18:32)

全球賽事過去一年受疫情影響，球員出戰球會賽，仍要兼顧國際賽，受傷機會大增，雲格稱這令他反思如何編配更好的賽程：「增加國際賽檔期是否合理和符合社會的發展呢？我們需要的是重組，歐洲國家盃及世界盃可改為每兩年舉辦一次，其他的完全不搞。」他以歐聯一年一屆為例，認為不影響賽事重要性，又稱：「國家隊最容易向各國提供誘因，改革足球體制，提升比賽水平。」

在後日的會議，70歲的雲格將提出多項球例修改，包括他早前已提倡的改革越位條例，改為進攻接應的球員，在隊友傳出皮球時，手部以外的任何身體部位，只要與皮球或防守方最後兩名球員平排都不構成越位。他又提出攻方後場界外球可用腳開，以及攻方自行決定快開罰球等，加快比賽節奏。惟報道稱雲格的建議只屬初稿，不會在今次表決，最快亦要至明年才有望實施。

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