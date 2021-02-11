NBA明星賽︱挑戰賽名單出爐 居里七戰3分賽鬥布克卡 錫安棄戰入樽賽 (16:36)

居里及布克卡分別在2015及2017年揚威3分賽，但6名參賽者以今季命中率來計，以芝加哥公牛後衛拉雲的43.3%最高。近况大勇的猶他爵士則派出米曹，波士頓塞爾特人雙將謝連布朗及塔圖亦會出賽；6人本身都是明星賽參賽球員。

技巧賽6人亦有5人將會出戰明星賽，達拉斯獨行俠的盧卡當錫料是冠軍大熱。入樽賽只得3人角逐，盛傳出現在名單上的新奧爾良塘鵝前鋒錫安威廉臣最終未有參賽。

今屆明星賽因賽程問題濃縮至1天，取消新秀賽，3分賽、技巧賽搬到明星賽賽前，入樽賽則在中場休息時舉行。3項賽事的上屆冠軍都沒尋求衛冕。

相關報道：NBA丨明星賽落實3月8日舉行 正賽半場休息上演入樽賽

至於在今日的常規賽，洛杉磯雙雄齊失利，湖人即使有勒邦占士攻入全場最高的38分，但自第2節中段起持續落後。作客的太陽下半場縱有布克卡兩次技術犯規後被罰離場，仍贏114：104。快艇則因利安納背傷缺陣，作客112：117不敵塞爾特人。太陽因此趕過湖人及快艇，升上西岸第2。

布魯克林籃網明日到訪候斯頓火箭，後衛夏登將首次倒戈舊東家。多名球員因防疫指引被隔離的多倫多速龍，明早亦會重返賽場。

其他報道：西甲｜朗奴高文稱「巴塞門」損聲譽 讚舊僱主巴杜姆傑出

其他報道：世界盃｜英勢撥3000萬偕愛爾蘭申辦世盃 約翰遜盼2030年把足球帶回家