中超｜艾達斥球會高層全是騙子 江蘇隊球迷籲抵制蘇寧 (21:43)

34歲意大利隊前國腳艾達馬田斯效力國米3季，2018年7月起轉投江蘇蘇寧征戰3季中超，上季助該隊首奪中超冠軍，但今年初未能解約，無法在冬季轉會窗重返意甲，如今前途未卜，他批評會方未有予球員應得待遇和尊重：「他們不尊重所有職球員，沒有支付薪金，又不讓我們解約轉會，從來沒有遵守承諾，全都是騙子。」

另一個名為「江蘇蘇寧球迷俱樂部」的微博帳號，近日發放多張圖片在江蘇的球迷群組流傳，內容包括「抵制蘇寧，人人有責，還我江蘇隊」。

意媒報道，國米財政亦欠佳，欠付1月薪金，急需外界注資，但因在意甲排榜首，蘇寧集團傾向聯賽奪冠後，才在季尾出售球會，短期內會通過貸款方式繼續營運。英媒稱，英國基金BC Partners與蘇寧談判多時，有意注資8億歐元（約74.8億港元），但蘇寧仍未決定出售部分還是全部股份。

此外，國米球衣胸口贊助廣告，27年來都是倍耐力車胎，倍耐力行政總裁證實，下季起不會成為該隊胸口贊助商，但強調會繼續維持友好關係。

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