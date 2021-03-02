西甲｜加泰警搜巴塞總部拘4人 前會長涉出錢抹黑美斯 (17:34)

警方昨早採取行動，逮捕在家中的巴杜姆，巴杜姆的顧問馬斯費拿（Jaume Masferrer）、巴塞隆拿行政總裁格勞（Oscar Grau）及法律部負責人羅曼龐迪（Roman Ponti）亦被捕，據報格勞及羅曼龐迪同日獲准保釋，但巴杜姆及馬斯費拿被通宵扣查，今日上庭應訊；巴杜姆去年10月辭任巴塞會長。

警方在聲明稱，調查這宗涉及財產和社會經濟秩序罪行差不多1年，巴塞證實警方行動與去年的「巴塞門」有關，又稱「會全力配合警方調查，以幫助澄清有待調查的事實」。

「巴塞門」是指巴塞去年涉隱瞞一筆巨額費用，支付一家名為I3 Ventures的公關公司，該公司被指受僱在社交媒體提升時任會長巴杜姆的形象，更被指其餘工作包括抹黑隊中球星美斯、前教練哥迪奧拿及前球員沙維。美斯曾稱對該次爭議感奇怪。

另據西班牙電台《Cadena Ser》報道，巴塞向I3 Ventures「報大數」，其實只需支付較小金額，以避開會方的財務控制。

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