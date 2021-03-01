電競｜足總辦電競世盃選拔賽  五人足球男將不靠課金爭做雙料港腳 (18:43)

足總今午聯同電競總會於數碼港召開記者會，宣布為國際足協電競世界盃舉辦選拔賽，並邀得4名港腳即席對戰，包括五人足球代表李嘉進、陳懷志，及女足的袁凱狄、李穎欣。

本身是足球電競賽常客的陳懷志已報名出戰，冀在五人足球之外，再成電競港隊代表。他表示自己沒「課金」，但每個周末「課時間」花10小時參與遊戲；雖然兩年前曾稱霸本地賽事，但他坦言平均成績難及「課金」選手。陳懷志又認為香港電競臥虎藏龍，自己將盡力而為：「香港頂尖電競手的水平在亞洲層面算不錯，但和歐洲仍有差距，始終當地很多球會都花錢聘請職業選手參賽。」

選拔賽將在本月13日展開，首兩輪後決出8人出戰4月3日的總決賽，再爭奪5個代表港隊赴丹麥出戰電競世界盃的席位。即日起至下周三（10日）接受報名，詳情參閱足總網頁。

其他報道：中超｜上季冠軍江蘇隊宣布停運 籲「有識之士」商討後續發展

其他報道：港超｜尼迪利起孖圓滿掛靴 理文大炒晉峰今季聯賽首勝