活士車禍｜球手穿紅衫黑褲出賽以示支持 美籍日裔新星首奪世錦賽冠軍 (21:07)

仍在洛杉磯留醫的活士,也有跟進比賽情况,並在社交網寫道:「當我在電視上看見他們都穿起紅衫,很難解釋現在的心情。致每位球手和高球迷,感受到你們正幫助我渡過難關。」45歲的活士於美國時間上周二早上獨自駕車時失事,右腳多處骨折,手術後情况穩定,但仍面臨退役危機。

世界排名第4的美籍同胞舒費拿、北愛爾蘭首席球手麥伊萊、澳洲籍名將戴爾等,均有穿起紅衣黑褲出賽。麥伊萊稱:「今(昨)天的消息要比前幾日好,但他有漫長的康復之路。我們都希望他能回來,他對我們十分重要,因為沒有老虎,高球界會較遜色。」

麥伊萊最終以276桿完成世界錦標賽4回合賽事,與美籍的韋比森遜及南非籍的奧斯迪辛並列第6。冠軍由第3年出戰職業賽的森川贏得,這名24歲日裔新星去年已贏出PGA錦標賽,4日合計27次捉到小鳥,打出低標準18桿的270,以3桿優勢力壓挪威的荷夫蘭等3名球手,世界排名已跳升至第6位。

It is hard to explain how touching today was when I turned on the tv and saw all the red shirts. To every golfer and every fan, you are truly helping me get through this tough time.— Tiger Woods (@TigerWoods) March 1, 2021