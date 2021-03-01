活士車禍｜球手穿紅衫黑褲出賽以示支持 美籍日裔新星首奪世錦賽冠軍 (21:07)

仍在洛杉磯留醫的活士，也有跟進比賽情况，並在社交網寫道：「當我在電視上看見他們都穿起紅衫，很難解釋現在的心情。致每位球手和高球迷，感受到你們正幫助我渡過難關。」45歲的活士於美國時間上周二早上獨自駕車時失事，右腳多處骨折，手術後情况穩定，但仍面臨退役危機。

世界排名第4的美籍同胞舒費拿、北愛爾蘭首席球手麥伊萊、澳洲籍名將戴爾等，均有穿起紅衣黑褲出賽。麥伊萊稱：「今（昨）天的消息要比前幾日好，但他有漫長的康復之路。我們都希望他能回來，他對我們十分重要，因為沒有老虎，高球界會較遜色。」

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麥伊萊最終以276桿完成世界錦標賽4回合賽事，與美籍的韋比森遜及南非籍的奧斯迪辛並列第6。冠軍由第3年出戰職業賽的森川贏得，這名24歲日裔新星去年已贏出PGA錦標賽，4日合計27次捉到小鳥，打出低標準18桿的270，以3桿優勢力壓挪威的荷夫蘭等3名球手，世界排名已跳升至第6位。

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