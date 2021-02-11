英超丨曼聯悶和車路士　七戰Big 6不勝　蘇帥：奧杜爾犯手球沒判12碼被偷兩分 (17:51)

英超次席球隊曼聯賽前落後榜首曼城13分，為縮窄距離此役作客第5位的車路士誓爭取凱旋，而射手拉舒福特上半場勁射被車路士門將艾度亞文迪擋出後，赫臣奧杜爾與曼聯前鋒格連活特爭球期間右手觸球，經VAR後，球證艾維爾仍沒判極刑。據英國傳媒報道，曼聯左閘勞基梳爾賽後表示，艾維爾期間曾向其隊友守將哈利卡尼稱，「若判12碼定惹來很大爭議」。

車路士下半場攻勢較多，但格連活特也曾射門僅告高出。兩軍結果共30次射門卻無一化為入球下互交白卷；換言之，車路士領隊杜曹九度領軍續不敗，曼聯則七碰Big 6取得5和2負，其中5場和局悉數為0：0，另外兩場則是慘負熱刺1：6及0：1不敵阿仙奴。蘇斯克查說：「我們被偷走兩分。己隊此役防守亦繼續出色，但入球能力的確不足。在這類所謂的大戰中，我們再次保持不失，下次目標應是勝出這些比賽。」曼聯及車路士賽後同是26戰，分別得50及44分，與得62分的榜首曼城仍有一段距離。

同日利物浦藉中場居迪斯鍾斯在48分鐘先開紀錄，加上錫菲聯中場堅恩白賴仁於65分鐘擺烏龍，作客以2：0輕勝，取得5場英超首捷，賽後26戰得43分排第6，落後第4的韋斯咸兩分。紅軍領隊高普期望因膝傷缺陣近3個月的前鋒迪亞高祖達，可在周四主場大戰車路士時復出。

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