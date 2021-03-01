亞協盃｜香港5月主辦J組6場分組賽 貝鈞奇：爭取放寬外隊訪港隔離期 (20:01)

亞洲足協於官方網站公布亞協盃比賽地點，J組落實在港上演，意味東方和理文將有主場之利，中華台北球隊台南市FC （又稱南市台鋼）和蒙古的220體育會則來港作客，暫定於5月14、17及20日合演共6場比賽。

東方總監兼主教練李志堅表示迎來久違的喜訊，主辦賽事令港超兩隊佔地利優勢，亦有助本地聯賽的賽程安排，堅sir又稱：「未確定比賽場地、球迷能否入場等，但兩隊會盡全力，希望可與球迷有更多互動。」

足總主席貝鈞奇表示，正爭取放寬兩支外隊的21日隔離期，否則舉辦賽事有難度，透露足總提交給港府計劃書，外隊來港7日前及入境時檢測，並安排專車「點對點」接送酒店，比賽及操練以外時間而隔離。他又指，將爭取開放最少一半觀眾席，場地傾向為香港大球場或旺角大球場。

貝鈞奇又稱，由於亞冠盃參賽球隊國家較廣泛，比賽場數亦較多，料亞洲足協需時再作決定。

今屆亞洲盃賽分組賽因疫情取消主客制，改為賽會制，同組球隊集中於主辦地區踢單循環賽事。而4月展開的亞冠盃仍待公布，身處J組的傑志早前亦已申辦賽事，據悉亞洲足協考慮到可減省部分職員的隔離程序，有機會讓香港連續主辦兩項賽事。

香港足球總會亦在facebook確認消息，但未公布賽事詳情，包括外隊隔離要求及觀眾入場安排；上周有報道指，港府為協助港超隊申辦亞洲賽，有意放寬相關入境隔離要求。

亞協盃J組賽程（暫定）

5月14日：台南市FC vs.220體育會、東方龍獅vs.理文

5月17日：東方龍獅vs.220體育會、理文vs.台南市FC

5月20日：220體育會vs.理文、東方龍獅vs.台南市FC

（資料來源：亞洲足協）

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