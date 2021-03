桌球︱希堅斯球員賽炒奧蘇利雲 破3年錦標荒 休季期糾正技術成契機 (17:19)

希堅斯晉級過程3仗共19局中,只失1局,在昨晚的決賽首節,領先奧蘇利雲6:2。這名蘇格蘭球手今晨(1日)次節擴大優勢,全場打出3棒過百,最終贏局數10:3,取得兩人近65次交手中的第30勝,以及個人第31項排名賽冠軍。「火箭」則今季4戰決賽全敗。

希堅斯過去擊球時,輔助手離白波較遠的姿勢常為人詬病。他去年趁3個月賽季暫停空檔改善,終在今年展示更穩定的出棒:「因為我沒有常規的教練,很容易會比賽時用回舊習慣,慶幸這已完全戒掉。我贏過更大型的比賽,但以發揮來說,過去一周是生涯最佳。」

45歲的希堅斯今次奪標,令其世界排名積分趕過4強手下敗將基倫威爾遜,重返前五,亦確保月底巡迴錦標賽及下季冠中冠錦標賽的資格。他亦以五奪世界冠軍作為季尾目標:「聖誕前,很少人會視我為下月世界賽的熱門之一,我想我還是有些機會。」

至於本周續於米爾頓凱恩斯舉行的直布羅陀公開賽已展開,希堅斯將於後晚才出場,首圈對占美威爾遜;奧蘇利雲周四凌晨惡鬥卡達;七屆世界冠軍亨特利則會周三凌晨復出,對英格蘭的些特。而丁俊暉今晚將鬥中國同胞司家輝。

🏆 CHAMPION | John Higgins has defeated Ronnie O'Sullivan 10-3 to win the Cazoo Players Championship!



The Scot wins the top prize of £125,000 and his 31st ranking title - his first in three years.



📰: https://t.co/4LjIiq1SZd

📸: @WeAreWST pic.twitter.com/Xt7SggskWV— WPBSA (@WPBSAofficial) February 28, 2021