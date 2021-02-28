意甲｜C朗建功難阻祖雲失分 派路歸咎小將 米蘭雙雄有望擴大優勢 (19:09)

祖雲達斯經歷歐聯16強首回合不敵波圖，上周回歸意甲大炒克羅托內，今晨乘勇出征中游隊維羅納，但連番攻勢未能取得領先。換邊後，C朗於49分鐘接應費達歷高基艾沙，禁區內攻門始為客軍打開紀錄。然而C朗慶祝入球後28分鐘，維羅納靠安東連巴拿克頭槌建功，最終追成1：1完場。

「斑馬兵」連同歐聯作客3戰不勝，在聯賽23戰得46分續排第3位。雖然C朗在射手榜居首，但盧卡古今晚領國際米蘭迎戰熱拿亞，有望拉開榜首優勢，AC米蘭亦會作客羅馬爭勝，較落後AC少3分的祖雲，爭標路或再遇打擊。

派路賽後承認失望，認為保羅戴巴拿及艾華路莫拉達缺陣之下，小將未能擔起大旗：「年輕球員經驗不足，未明白比賽走向，我早已叫C朗及阿歷士辛度提醒他們，但這樣都不足夠。」被問到是否太倚賴C朗，他未有正面回應，只稱球隊傷兵滿營，情况非常危急。

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