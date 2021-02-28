港超｜尼迪利起孖圓滿掛靴 理文大炒晉峰今季聯賽首勝 (22:00)

理文今晚出戰復賽首場聯賽前，宣布今仗將是法籍射手尼迪利18年職業生涯的告別戰。這名36歲老將曾在泰超落班，自2019年加盟理文兩年多以來，成為球隊首席射手，上季入18球助球隊以第4名完季。尼迪利今晚面對榜尾的晉峰正選登場，在763人入場見證下於17分鐘先開紀錄，加上24分鐘射入隊友博得的12碼梅開二度，兩球慶祝均獲隊友上前相擁及致敬。基華尼頓為理文再下一城，半場領先3：0。

尼迪利於57分鐘被換出，獲球迷掌聲致謝，他在理文兩年各項賽事上陣38場，入24球及交出7次助攻。新加盟的韓職翼鋒金承龍入替尼迪利不足一分鐘火速建功，理文終以5：1大勝尾段入12碼破蛋的晉峰，取得今季聯賽首勝。

尼迪利表示，能夠在職業生涯最後一仗入兩球是最好結局，又稱在香港兩年感覺很好，下周回法國與家人團聚，笑言閒時打高爾夫球：「我之所以能夠在不少地方聯賽都有入球，是因為總在球場付出100%努力，永不放棄，這是我職業生涯的信念。」

理文上周三原定於菁英盃4強出戰愉園，但因欠保費停賽，上訴成功後該仗安排待定。理文昨晚發聲明，表明不會接受菁英盃4強任何補賽安排，該仗停賽的中場沙普夫今仗列入大軍，於14分鐘入替傷出的談樂軒。理文解釋按足總紀律章則，若球員被罰停賽的賽事因事故腰斬，而賽事沒重賽安排時，球員停賽處分視為已完成。

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理文主教練陳曉明表示，有些事黑白分明沒有灰色地帶，有些結果卻側重一邊：「我們對友會沒有任何意見，但我不明白為何可以將黑和白的事，用了很多不同理由，結果要走灰色地帶。」另他說，縱有尼迪利離隊，但有新加盟的金承龍填補前場空缺，近期已漸和隊友加強默契；早前傳出理文將簽入曾效力東方龍獅及傑志的西班牙籍射手洛迪古斯。

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