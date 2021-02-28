港超｜飛馬停賽風波後擊敗流浪 郭嘉諾盼踢出表現向球圈交代 (17:38)

繼愉園昨晚如期出賽後，另一欠交保費的飛馬在判決前夕繳清費用，上訴成功後今午如常出賽鬥流浪，有兩名「超級外援」山度士及達施華正選攻堅，上半場連番攻門都未能攻破為流浪把關的奧力斯，但在下半場仍憑達施華於74及86分鐘兩次快速反擊得手，協助飛馬在首3輪聯賽贏得第2場勝仗，賽後以6分升上第2位。今仗是今季暫定唯一在香港大球場舉行的比賽，有545人入場。

上訴得出判決前，流浪總監李輝立在球會專頁撰文稱，若當初按例判飛馬負0：3，流浪不是透過戰勝對手而取得的3分，是「極之無意義的勝仗」。飛馬主教練郭嘉諾表示，相比全取3分，更高興是可繼續比賽，透露賽後特意向李輝立致謝，並會繼續盡教練責任爭勝：「得到數間友會協助我們和愉園，令賽事得以如期舉行，對球迷和對手來說，踢出好表現是對本地球壇最好的交代。今日入場人數雖然不多，但本地球壇團結是很重要的事，球季仍有3個月，很需要各球會和球迷支持。」

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