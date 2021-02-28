桌球︱52歲亨特利本周復出 望再亮相克魯斯堡能昂首離開 (20:43)

52歲的亨特利曾七奪世界賽錦標，但在2012年的8強戰以局數2：13慘負同胞麥古爾，當場宣布已不再享受桌球，要高掛球棒。他近日回憶此仗時說：「我未打到一半已經處於放棄狀態，知道自己無法繼續下去。」亨特利近年仍有參與一些元老賽，他稱受威廉斯的鼓勵，再與教練芬尼（Stephen Feeney）合作，一開始卻有些不習慣：「因為現在肥了，過去的姿勢已不合用，基本上要重新學習瞄準擊球。當掌握到之後，目標球都直入球袋中央，現在唯一的問題是，我可以在正式比賽發揮到嗎？」

亨特利終在去年覺得準備好重返球壇，接受世界桌球總會的外卡邀請，但因為疫情，近日才進入米爾頓凱恩斯的隔離泡泡，出戰在英倫舉行的直布羅陀公開賽。他將在香港時間周三凌晨首圈鬥英籍的些特，4月還會出戰世界賽外圍賽，爭取打入正賽，亮相享負盛名的克魯斯堡劇院：「復出不是為了贏冠軍，而是重返克魯斯堡，外圍賽連贏4場相當困難，但訂下容易的目標沒有意義。」對於如何再告別球壇，他說：「希望最後一戰是在克魯斯堡，但不要像上次一樣輸2：13，而是就算落敗也能回味打得不錯。」

世界桌球總會自2014年起設立外卡制度，邀請知名球員參加職業賽，亨特利以外，曾打入世界排名前三的杜靴迪、韋德是另外兩名獲發外卡的名將。香港一哥傅家俊今季跌出職業圈，亦有意循此途續戰職業排名賽。

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