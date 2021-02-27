港超︱愉園上訴成功即打和東方 理文拒菁英盃補賽 (21:43)

愉園及天水圍飛馬因未有如期繳交球員保險費用，日前被香港足總紀律委員會判罰停賽。兩隊先後繳清款項及上訴後，足總上訴委員會今早宣布兩隊上訴成功，愉園今晚聯賽對東方龍獅可如期舉行，有802人入場。

縱受欠交保費事件影響，但愉園本周除判決當日臨時休息，其餘4天都有操練，東方周中戰畢菁英盃4強後，則作出多個輪換，包括養傷多時的中堅馮慶燁及入籍兵費蘭度首正選。愉園在上半場反客為主攻勢佔優，有兩次攻門中楣中柱。32分鐘，愉園門將屠俊翹撲出盧卡斯主射的12碼，6分鐘後由新加盟的林衍廷混戰中勁射打破僵局，助「快活谷」半場領先1：0。

換邊後初段，愉園中場米基爾射門後扭傷，由擔架抬離場。東方換入射手辛祖後加強攻勢，在57分鐘由林恩許接應角球頭槌扳平，雙方踢成1：1各得一分。

另外，理文今晚發聲明，提及當愉園被罰停賽時，同時收到足總通知周三的菁英盃4強不會舉行，並判理文獲勝，惟指足總隨後數天「以若干程序」推翻紀律委員會裁決，深感失望和不滿：「足總因為某種原因，對一場已過去比賽討論重賽安排⋯⋯不明白為何可以『今天的我打倒昨天的我』。」

理文認為，足總作為獲政府及國際足協資助的官方機構，「管治手法必須保持中立、客觀和公正，才能讓公眾信服」，並稱足總處理手法未能對所有港超隊一視同仁，難以讓公眾信服，擔心進一步打擊香港足球形象及信心，「商討重賽安排，不禁讓人質疑，足總是否特別包容部分球會，因而作特殊處理⋯⋯我們相信，捍衛公平公正的基本價值，比成績和結果更為重要。」

今仗建功的愉園小將林衍廷，表示球隊度過艱難一周，但總算可繼續比賽，菁英盃4強補賽安排則留待足總決定：「作為球員當然希望可踢。」主帥鮑家耀形容過去一周心情起伏，但不評論理文意見，只待足總安排。」東方主帥李志堅則說，任何情况都盡量避免影響球會與球會之間關係，「現在要以對香港足球有正面及互相扶持出發，作為同業絕對不想指摘任何一方，但如何處理是關鍵」。

同日另一場，傑志在小西灣運動場對冠忠南區，新加盟的「黑山伊巴」丹恩奴域於67分鐘後備入替，首在港超登場，縱使韓籍中堅朴俊炯於70分鐘兩黃一紅被逐，但前西甲中場巴爾拿在75分鐘遠射破網，射入在傑志的首個入球，南區兩分鐘後由新前鋒卡希爾扳平，但中場基爾頓於補時絕殺，傑志十人應戰下險勝2：1，取得3輪聯賽首勝。

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