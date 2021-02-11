NBA｜林書豪稱遭歧視喚作「病毒」 發展聯盟調查 卡爾讚勇於發聲 (17:38)

林書豪結束1年半中國CBA生涯後，今季決定加盟G League球隊聖克魯斯勇士，希望未來可重返NBA追夢，雖然目前因傷掛免戰牌，但他至今為球隊上陣5仗場均取19.6分，3分球更維持近五成命中率。他養傷之際，昨突在社交網撰文，透露即使有9年NBA經驗，但仍在場上被對手稱為「冠狀病毒」，他亦藉此再為亞裔美國人受種族歧視發聲，希望大眾能正視問題。發展聯盟其後發聲明，稱將就事件展開調查。金州勇士主帥卡爾今受訪時力撐林書豪，並稱讚他勇於為亞裔美國人受種族歧視發聲。

林書豪多年來一直為亞裔受歧視向外界表達不滿，單是去年，他便曾兩次公開發聲，包括透露在加州的亞裔人士，在當地爆發疫情時被吐口水、辱罵及攻擊；以及認為國際間不應指摘新冠病毒沒有用武漢肺炎命名，惟這一說法當時亦惹來大量球迷批評沒政治智慧。

另外，布魯克林籃網球星杜蘭特早前以票王身分入選NBA明星賽，但落實因傷退出，空缺由印第安那溜馬主將沙邦尼斯頂替，是這名24歲立陶宛國家隊球星第2次入選。

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