港超｜愉園飛馬欠保費上訴明早判決  7隊簽聯署信求情 貝鈞奇：支持兩隊可繼續比賽 (20:28)

愉園原定下仗為明晚7時在旺角大球場對東方龍獅，飛馬則後日下午3時在香港大球場對標準流浪。

足總董事會今午（26日）召開特別會議，當中有討論今次欠交保費風波。愉園因而未能出戰周三菁英盃4強對理文，飛馬則在判決生效前夕繳交欠款，足總主席貝鈞奇確認，愉園在今日已交回保費。貝鈞奇會後表示，今次屬足總紀律委員會首次審議欠交保費個案，董事會尊重委員會意見及上訴制度，並指在兩隊已補交保費下，足總立場是支持兩隊可繼續比賽，並強調兩隊賽事仍未取消，待上訴委員會最終判決，賽事隨時準備好如期舉行。

飛馬在今午董事會前夕，向足總發出共7隊港超的聯署信，提出希望足總考慮當繳消保費後，不應判罰停賽7日，望足總酌情處理。飛馬補充，由於聯絡不上理文才沒簽署。信中指：「各球會在這艱苦期間，不論在財政和運作上皆深受打擊。在此時此刻，更需要足球總會的大力支持，與各球會共同努力互相扶持、把本季餘下賽事能完滿結束。」

愉園原定本周三對理文得菁英盃4強，賽事未有舉行，最終判愉園不戰而敗還是擇日再賽，至今足總仍未有落實答案。理文表示沒有回應。貝鈞奇則以個人意見稱：「強者要有王者風度，表現出有實力球隊，也為大局設想，而非最好不踢，這並不理想。但我並不是特別指理文，其他球隊也一樣，應表現出支持香港足運的風度。」

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