NBA｜木狼比士利遭禁賽12場 涉持械恐嚇 月初判刑季後監禁120天 (18:32)

NBA明尼蘇達木狼得分後衛馬歷比士利（Malik Beasley）因暴力恐嚇罪成，早前被判完季後監禁120天。聯盟今日（26日）再宣布，判罰比士利明天起停賽12場，其間不獲支薪，據報涉及110萬美元（約853萬港元）。
比士利被控去年9月持槍恐嚇路人，再被發現車內藏有毒品；他承認控罪，本月初被判監120天，可選擇在家監禁。雖然這名木狼主將獲准球季結束後才服刑，但今日遭聯盟罰停賽12場，其間不獲支薪，停賽令由明天作客華盛頓巫師一仗開始生效。
木狼發聲明表示支持，稱將和聯盟合作扶助比士利成長。而在前日加時以126：133不敵芝加哥公牛一仗，比士利正選上陣，攻入全隊最高25分。
至於洛杉磯湖人球星勒邦占士近年就社會議題高調發聲，包括支持黑人平權，亦不忌諱對美國前總統特朗普的不滿，卻因此招人口實。意甲AC米蘭老將伊巴謙莫域近日受訪時，嘲諷對方變得政治化：「勒邦令人讚嘆，但我不喜歡有些人攀上一定地位，便開始走向政治，還是專注於自己所長吧。」
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