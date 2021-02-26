歐霸｜奧巴美揚奠勝領廠兵過關 認失機陰影猶在 曼聯齊闖16強 (11:24)

阿仙奴首回合作客在中立場與賓菲加踢成1：1，次回合轉到另一中立場希臘。奧巴美揚21分鐘為阿仙奴先開紀錄，但中場丹尼施巴路斯之後接連無謂犯規及回傳乏力，令名義上是客軍的賓菲加，61分鐘取得兩個關鍵作客入球反先。兵工廠換入韋利安等攻擊球員，並先由他助攻基蘭泰亞尼扳平總比數。

仍有機會被作客入球條例淘汰的阿仙奴，最終在87分鐘由奧巴美揚再接應布卡約沙卡的傳送，伏兵尾柱頂入，反勝3：2，並以總比數4：3晉級。這名加蓬隊前鋒去年對奧林比亞高斯時，加時最後一擊離門5碼射斜，令球隊32強出局，今次未重蹈覆轍，但說再臨希臘仍對過去有陰影。領隊阿迪達則特別盛讚韋利安：「他改變了球賽，有一份壓場的鎮定，創造了泰亞尼的入球，以及一些其他機會。」

首回合大勝的曼聯今晨亦守住皇家蘇斯達，在客軍隊長奧耶沙巴爾12碼宴客下，維持4：0勝果至完場，與阿仙奴及昨日出場的熱刺一同晉級歐霸16強。曼聯表示月初受傷的中場保羅普巴，仍要養傷多數周。惟李斯特城首回合打和0：0後，今晨主場0：2不敵布拉格斯拉維亞，成為唯一被淘汰的英超球隊。德甲則全軍覆沒，首回合未能領先的利華古遜及賀芬咸，今晨分別以兩球不敵瑞士超的年青人及挪威超的莫迪。意甲的拿玻里只以2：1擊敗西甲的CF格蘭納達，未能收復失地。至於AC米蘭主場以1：1賽和貝爾格萊德紅星，兩回合踢成3：3下，憑上周兩個作客入球晉級。

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