活士車禍｜老虎活士復出機會惹揣測 美醫生稱年齡舊患成障礙 (22:12)

活士於美國時間周二早上駕車失事，即被送院接受緊急手術，據報雙腿多處粉碎性骨折，要由鋼架支撐及鑲入螺絲固定。美聯社報道，史丹福醫學中心骨科創傷主任Michael Gardner認為，活士要重拾職業高球手的身分，機會微乎其微：「以他的年紀，經過連串背傷手術，加上今次車禍，未來的復康路非常漫長。我是活士的球迷，但也只可以說，他很難再戰職業賽事。」

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活士自2014年起五度為背傷施手術，過去亦曾因膝傷動刀。與活士同屬高球前一哥的麥艾萊，昨日亦稱：「我當然想他復出，但他不是超人。他為球壇創造的成就很多，每個人都應對他感恩。」不過，NBA球星保羅佐治多年前亦因開放性骨折養傷多時，至今仍能征戰籃壇最高舞台，當時為他施手術的醫生Riley Williams稱，活士或可出戰明年的大師賽，前提是未來12周傷處癒合良好。

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