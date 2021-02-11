歐聯16強｜皇馬爭議聲中拔頭籌 施丹懶理敵帥質疑判決 堅稱結果最重要 (20:51)

加斯柏連尼認為今仗關鍵時刻是在17分鐘，費奧拿回防在禁區頂橫身絆跌費蘭特文迪，被德國籍球證史泰拿趕出場，而阿特蘭大終在86分鐘失守。皇家馬德里中場莫迪歷禁區頂左路橫傳費蘭特文迪，後者彎入世界波，令球隊險勝凱旋，教練施丹說：「我軍表現不太好，但最重要是賽果。這個作客入球是非常重要的。面對10人球隊，對手亦防守出色，我們找不到空位。」

此役差點又頭槌建功的防中卡斯米路於23分鐘領黃，因累積黃牌下仗歐戰需停賽，無緣3月16日的次回合賽事。西甲球隊巴塞隆拿、西維爾及馬德里體會之前在歐聯16強首回合，分別不敵巴黎聖日耳門、多蒙特及車路士。

加斯柏連尼亦說：「若是11人對11人，我不知道會有怎樣的賽果，但這場比賽完全被一個過分判決摧毀了。我們不能讓未踢過足球，以及分不清犯規和攔截的球證執法。如果他們分辨不出，那麼就乾脆說出來，應該去找另一份工作。」加帥又提到，「我剛因在意甲說了一些話而被罰停賽，若現在又說些什麼，或者會被歐洲足協禁賽1個月。」阿特蘭大此役禍不單行，前鋒杜雲沙柏達於30分鐘傷出，他今季各項賽事獨取13球。

皇馬宿敵巴塞隆拿亦在西甲補賽主場報捷，憑美斯於48和69分鐘梅開二度，左閘佐迪艾巴在73分鐘埋齋，以3：0大勝艾爾切，賽後24戰得50續排第3，分別少一哥馬德體育會及次席皇馬5和2分；巴塞賽前先後在歐聯負巴黎聖日耳門及聯賽被卡迪斯逼和。美斯至今已入18球，暫以2球領前馬體會的蘇亞雷斯，在射手榜領前。

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