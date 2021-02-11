奧運｜布里斯班與IOC商議申辦2032奧運 有望搶贏中印卡塔爾 (17:22)

IOC今日的聲明中表示，因為疫情限制，為加快及令申辦過程更有彈性，早前與有意申辦2032年奧運的國家代表開會，今日公布將邀請布里斯班及澳洲奧委會深入對話。聲明中表示，挑選布里斯班是因該城市計劃詳盡，提議的場地有80至90%已存在及屬臨時場地，申辦方有豐富辦賽經驗，7至8月的氣候亦有利運動員，交通等配套亦有優勢。

不過IOC亦表明，會持續與其他有興趣城市商討，若2032布里斯班奧運未能成事，他們仍有機會，亦可申辦往後的奧運。早在新冠疫情爆發前，中國傳媒曾稱上海有意申辦2032奧運，四川省體育局去年底亦表示，有意由川渝兩地共同申辦，印度、卡塔爾等國家曾表態，甚至韓國亦曾表示首爾將與朝鮮聯合申辦。

另外，東京奧運聖火傳遞進入一個月倒數，東奧組委新任主席橋本聖子今日主持會議，表示防疫必須做到萬無一失，她其後向傳媒表示，會在聖火傳遞期間決定今夏奧運的觀眾入場安排。

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