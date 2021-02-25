港超｜「黑山伊巴」丹恩奴域向傑志報到 盼破亞冠紀錄達雙贏 (18:21)

丹恩奴域今日完成隔離後即接受體測，並前往賽馬會傑志中心報到，他笑言在酒店隔離日子並不容易，其間有負重訓練及用跑步機保持狀態，期待明早參與球隊首操：「我喜歡香港的城市和天氣，相信適應不成問題。我很清楚如何準備自己，現在只需訓練和比賽重拾狀態。我亦知道為何要在這裏，會盡己所能協助傑志衛冕港超，同時在亞冠盃爭取佳績。」

對於被指是繼科蘭後另一大牌球星，他謙稱能跟科蘭相提並論感榮幸，但認為雙方略有不同：「科蘭是全球知名球星，但對亞洲賽不太熟悉，我只是在亞洲出名，在中國、韓國踢過很多年，知道亞洲賽的一切，較容易適應和明白亞洲球會的期待。」他又稱，期望無負「黑山伊巴」的綽號，踢出應有表現。

丹恩奴域在亞冠盃只差兩球，便會成為「亞冠入球王」。他稱若對球隊沒信心便不會加盟，昨晚亦有看傑志出戰菁英盃4強，相信可助球隊進步：「我相信傑志可以幫我，我亦可幫球隊變得更好。離亞冠前可能只有6、7場賽事，需要加緊時間盡快適應球隊和準備。」

被問到傑志是否其職業生涯最後一隊，他稱暫未有計劃太多：「如果我感覺好，仍可幫助球隊，可能會留更長時間，但又可能會改變計劃。現在來到就會專注幫傑志，享受足球和繼續在球場比賽。」他透露，今季離開傑志的同鄉前鋒高美斯，是他加盟傑志其一原因：「他告訴我很多香港、傑志和港超好的方面。」至於與傑志助教金東進，他稱雖未曾與對方在韓職交手，亦多年沒聯繫，但很尊重這韓國隊傳奇，相信彼此在傑志會合作愉快。

傑志總教練朱志光首次與丹恩奴域見面後，稱讚對方態度及身形俱佳：「言談感受到他很想在港證明自己，很主動向我查詢很多香港足球資訊，而非只想單靠名氣踢波。」他補充，相信以其卡士及亞洲賽往績，融入不成問題，不會刻意配合對方改變踢法，「就算當年科蘭來時，我們都沒刻意遷就」。至於周六對冠忠南區聯賽會否派這名球星登場，他稱要了解其體能狀態。

傑志於亞冠J組其中一個對手山東泰山，被亞洲足協正式確認取消參賽資格，空缺暫由另一中超隊廣州隊（前稱廣州恒大）取代。北京隊則列入I組，而上海海港將參加亞冠外圍賽。

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