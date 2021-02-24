菁英盃｜辛祖直入罰球奠勝 領東方淘汰傑志闖決賽 (21:52)

愉園因欠交保險費被臨時禁賽，令今晚菁英盃4強只剩一場，吸引1557人入場。力爭衛冕的傑志收起上場起孖的安永佳，以及前西甲兵巴爾拿，由陳晉一、巴拉克及趙聡悟3名U22小將擔正，而東方的正選適齡球員為鄭子森、奧利華及王力威。上半場35分鐘，辛祖於離門25碼操刀罰球近柱上角掛網，倒戈建功助東方半場領先。

傑志半場換入安永佳、丹尼及史雲斯頓，東方在73分鐘雖有艾華頓侵犯巴爾拿領紅，但10人應戰下仍守住1：0戰果，首度躋身菁英盃決賽。「堅sir」賽後稱，艾華頓被逐後形勢變差，一度擔心要加時，但慶幸順利打入今季唯一的盃賽決賽，強調以冠軍為目標。

菁英盃決賽將在4月7日上演，各隊周六起轉戰重啟的聯賽。東方原定當日迎戰愉園，但足總仍在處理相關上訴，堅sir稱未接獲通知，會先繼續備戰。而傑志主帥朱志光表示，有球隊禁賽難免打擊球員士氣，亦有損港超的形象，賽前刻意提醒麾下不要分心，專注備戰今仗。

此外，足總公布今季港超餘下賽程，將加開5個球場比賽。東方和傑志的兩循環對碰均在3月上演，兩仗相隔僅8天，而5月16日演畢聯賽首兩循環後，各隊分爭標組及護級組展開第3循環，煞科日為6月27日。足總又稱，欠交保險費而被禁賽的愉園及天水圍飛馬，今輪聯賽的安排仍待公布。

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