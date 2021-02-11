NBA｜明星賽後備名單出爐 基斯保羅寫歷史 錫安威廉臣等4將首入選 (19:10)

NBA今日（24日）公布明星賽後備名單，4將首次入選，包括兩屆入樽王拉雲及上屆選秀狀元「怪物」錫安威廉臣，第11次入選的「CP3」基斯保羅，則成為史上第3名代表4支不同球隊都能入選的球員。
明星賽將於香港時間下月8日早上舉行，分岸最佳成績的猶他爵士主帥史尼達及費城76人主帥李華士，將任勒邦占士隊及杜蘭特隊的教練，由二人選出的明星賽後備名單今日出爐，其中芝加哥公牛的兩屆入樽王拉雲、新奧爾良塘鵝超新星錫安威廉臣、波士頓塞爾特人的謝倫布朗，以及紐約人的祖利斯蘭度同樣首次入選。今季轉投鳳凰城太陽的35歲球星基斯保羅，則成為繼名宿奧尼爾及摩西馬龍之後，歷來第3名代表4支不同球隊都能入選的球員。
獲選的還包括帶領爵士在西岸高踞榜首的星將米曹及高拔，以及洛杉磯湖人的「一眉」安東尼戴維斯等，惟「一眉」目前因傷缺陣，能否趕及復出成疑。
NBA明星賽後備名單（未分隊）：
西岸：
安東尼戴維斯（洛杉磯湖人）
保羅佐治（洛杉磯快艇）
基斯保羅（鳳凰城太陽）
錫安威廉臣（新奧爾良塘鵝）*
米曹（猶他爵士）
高拔（猶他爵士）
李拿特（波特蘭拓荒者）
東岸：
夏登（布魯克林籃網）
拉雲（芝加哥公牛）*
謝倫布朗（波士頓塞爾特人）*
塔圖（波士頓塞爾特人）
賓西蒙斯（費城76人）
胡斯域（奧蘭多魔術）
祖利斯蘭度（紐約人）*
*為首次入選
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