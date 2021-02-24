財政預算案｜3.18億改善足球場 五人足球獲關注 足總盼有助職業化 (16:07)

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財政司司長陳茂波今早到立法會宣讀2021/22年度財政預算案，「改善康體設施」章節主要圍繞足球項目，當中宣布預留3.18億元推行「提升足球場設施五年計劃」，以促進本地足球發展，包括大幅增加符合國際標準的五人足球場，及擴建現有場地至標準11人草地球場等。足總對「五年計劃」表示歡迎，主席貝鈞奇認為政府重視足運發展，對此表示感激：「希望今次措施可以令更多足球員受惠，並且讓更多年輕人有機會參與足球。」

預算案另提出「體育及康樂設施五年計劃」，將加建或改建12個球場，包括重建元朗大球場，亦再次提及預計2023年落成的啟德體育園，將有兩個場館可舉辦國際及本地足球賽。

此外，預算案亦提及康文署增建或翻新公園時，將安裝更多戶外健身設施，包括將落成的北區一鳴路公園及屯門蝴蝶灣公園。

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