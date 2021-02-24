活士車禍｜醫院稱活士小腿骨折以鋼架固定 奧巴馬咖哩仔等名人送祝福 (15:07)

活士於洛杉磯市南方20英哩駕駛時撞車，要由消防撬開車身救出送院。加州大學洛杉磯港口醫院透過活士的Twitter專頁發聲明，交代手術成功：「活士先生的腓骨及脛骨粉碎性骨折，暫時以鋼條穩固腓骨。同樣受創的足踝及腳掌，則以螺絲及釘加固。」活士的團隊感謝當地醫護、消防及警方的努力，表示活士現時清醒，正於醫院休養。

活士送院後，不少體壇名將送上祝福，名宿尼克勞斯祈求手術順利，宿敵米基臣、世界第3的祖斯甸湯馬士、同屬高球發燒友的NBA球員史堤芬居里及足球員加里夫巴利，都祝願老虎早日康復。美國前總統奧巴馬亦在社交網送祝福，又稱了解活士過去的人，就知他永不會被困難擊倒。

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