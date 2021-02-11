歐聯16強｜基奧特倒掛奠勝  杜曹讚表現如20歲  車路士偕拜仁分途拔頭籌 (11:48)

此仗因為西班牙與英國的出入境限制，移師羅馬尼亞上演。失去主場優勢的馬體會因而踢法保守，全場6射0中，控球率只得36%。名義上是客軍的車路士亦攻門不多，但基奧特68分鐘在禁區混戰中倒掛入網。旁證起初指他越位，但視像裁判（VAR）確認，之前觸球的是馬體會後衛馬里奧靴莫素，因此入球有效。

經過前3場摸索後，杜曹本月初安排了基奧特連續兩場英超正選，在英格蘭足總盃只坐後備，上場對修咸頓亦一樣，留力應付今仗，在德國隊新兵迪姆華拿仍未重拾信心下，確立了這名法國隊前鋒作為首選，令夏天約滿的他留隊機會增加。杜曹賽後盛讚基奧特寶刀未老：「他訓練時仍像一個20歲、24歲的球員，認真的同時也充滿喜悅，每日都享受在頂級水平的足球，他一直都很正面，是球隊重要的一部分。」

雖然車路士先拔頭籌，但中場佐真奴費路及美臣蒙特累積足夠黃牌，下場停賽。相反馬體會將有捷比亞及恩歷克卡拉斯高復出，令施蒙尼可發揮近期新陣式3-4-2-1的威力。兩軍之後賽程以「藍戰士」較艱難，他們回師英超將連鬥曼聯、利物浦、愛華頓及列斯聯，而馬體會雖然要對維拉利爾、皇家馬德里，但之後兩場對手畢爾包及基達菲今季表現一般，或可為次回合留力。

至於另一場，德甲拜仁慕尼黑把握意甲拉素後防多次犯錯，半場領先3球下，作客大勝4：1。明天滿18歲的小將穆斯亞拿成為最年輕的英籍歐聯入球者，以淘汰賽計亦僅次2008年的巴塞隆拿前球員保贊。

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