歐聯｜馬體會鬥車路士 阿蘇不忿被巴塞嫌老 敵帥杜曹讚「天生射手」 (22:49)

馬德里體育會vs.車路士 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 周三凌晨04：00直播

蘇亞雷斯說：「真令我困擾的是，巴塞隆拿告訴我年紀大，不能在最高水平賽事比賽，亦不符合一支偉大球隊的要求。這令我很不開心，我應獲得更多尊重。」阿蘇反駁，自己效力巴塞6季期間，每季都入逾20球，「這數據只不及美斯」，最終卻被放棄。

車路士領隊杜曹則稱，去夏執教巴黎聖日耳門時曾爭取簽入阿蘇，卻因對方屬意留在西班牙而無緣合作。杜曹說：「他是天生射手，渴望不斷入球，永不滿足的。多麼好的心態！多麼優秀的球員！他已在馬體會獲得成功。」馬體會教練施蒙亦表示：「蘇亞雷斯在任何賽事都是球隊的領袖，帶來經驗和信心。」阿蘇目前在西甲與美斯同以16球領前射手榜，但在歐聯仍未開齋。

同日「六冠王」拜仁慕尼黑作客拉素前，教練費歷克透露，很可能讓早前染疫後康復的中場哥列斯卡擔正：「我們希望他能有上場德甲對法蘭克福的表現，他在陣有利球隊發揮。」拉素前鋒恩莫比尼則稱，有信心隊友法蘭斯高阿沙比可看管敵鋒羅拔利雲度夫斯基：「我不用給予意見，阿沙比是其中一個最強後衛。他之前代表意大利隊出賽碰波蘭隊時已證明了實力。」

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