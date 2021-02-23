英超丨煞科日料准1萬球迷入場 賓迪基補時絕殺領水晶宮險勝 (11:36)

英國上月起再度封城，包括英超在內的體育賽事續閉門。英揆約翰遜昨公布逐步解除封城措施，計劃4月先准部分賽事重開看台「試水溫」，包括英冠或以下職業聯賽，及該月25日曼城對熱刺的聯賽盃決賽。下一步會解封英超，最快5月17日准最多1萬名球迷入場；這意味5月23日的煞科戰，及6月11日起7場歐國盃賽事，包括7月11日的決賽，有望獲球迷現場觀戰，但5月15日的足總盃決賽繼續閉門。

至於去年因疫情取消的溫布頓網球錦標賽，今屆將在6月28日展開，世界一級方程式（F1）賽車英國站則於7月18日上演，按英政府目前計劃，這兩項大賽亦准許觀眾入場。

今晨英超賽事方面，雖然翼鋒韋費特沙夏因傷缺陣，但水晶宮有緬恩斯借將桑馬迪達於28分鐘開紀錄。主場的白禮頓易邊後由守將祖爾韋特文扳平，客軍靠賓迪基於補時5分鐘建功，以2：1絕殺白禮頓。水晶宮結束兩連敗，以25場32分升上13位，和降班區拉開至10分差距，白禮頓則以26分排第16。

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