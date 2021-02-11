法甲丨PSG遭雙殺排第3  普捷天奴認責  體育部長求麥巴比下季留隊 (13:34)

PSG乘上仗歐聯16強大勝巴塞隆拿強勢出擊，今晨於聯賽擊敗摩納哥即可升次席，但全場10射僅1中，反觀客軍開賽6分鐘由蘇菲亞尼迪奧普破網，易邊後5分鐘，再有中堅馬利賓奠定2：0勝局。摩納哥以52分排第4，追至落後PSG兩分，亦是繼2011/12球季的南錫後，首支法甲隊「雙殺」PSG。

現時第3的PSG今季錄得6場敗仗，寫下近10季最差成績，基利安麥巴比未能延續上仗歐聯「戴帽」的勇態，領隊普捷天奴賽後表示：「今日不是基利安的錯，全隊表現均在水準之下；當球隊落敗，首當其衝的是領隊，我會承認責任。」明夏約滿的麥巴比盛傳若球隊失下季歐聯資格便會離隊，日前獲法國體育部長開腔挽留：「基利安，留在法國吧。我們需要你，年輕人也需要一個榜樣，請不要離開。」

至於里爾藉敵衛加維隆擺烏龍，加上荷西方迪、伊干尼及杜馬高巴達歷各建一功，作客以4：1挫羅連安特，近8輪不敗，26輪得58分續居榜首，領先次席的里昂4分。

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