英超丨藍月平作客隊史  魔兵福仔看齊碧咸 雙曼寫里程碑續居前二 (12:02)

曼市雙雄今晨（22日）於英超分途奏捷，亦各自創下里程碑。曼聯主場以3：1大勝紐卡素，重返次席，開紀錄兼博得12碼的拉舒福特紅魔生涯累積85球，追平碧咸的入球總數。而藍月作客以1：0輕取阿仙奴，各項賽事連勝走勢延至18場，包括11仗作客連勝，追平英格蘭頂級聯賽球隊紀錄。
紅魔今晨主場出擊，拉舒福特於30分鐘在禁區射近柱破網，「喜鵲」6分鐘後由辛特麥斯明扳平。易邊後12分鐘，丹尼爾占士接應般奴費南迪斯的傳送，為主隊射成2：1，「福仔」於75分鐘博得12碼，般奴費南迪斯操刀中鵠，終以3：1取勝。
拉舒福特兩周前才超越名宿簡東拿入數總數，今仗後再追平「萬人迷」碧咸為曼聯所入的85球，僅花235場達此里程碑，較碧咸少141場。福仔亦自上季起於各項賽事射入40球，英超各隊同期只得史達寧（44球）、哈利卡尼（45球）及穆罕默德沙拿（47球）取得更多入球。
至於曼城憑史達寧開賽兩分鐘的入球，以1：0小勝主場的兵工廠，25輪得59分，續保持10分榜首優勢，各項賽事18連勝，包括11場作客，追平球隊於2017年創下的英格蘭頂級聯賽紀錄。領隊哥迪奧拿稱對連勝感驚訝：「當全世界都面對困境，聯賽各隊相繼失分，我們過去兩個月竟能保持穩定，簡直超乎預期。我們亦不需每場都贏3、4球，因為這不現實。」而阿仙奴吞下近5輪第3敗，以25場34分排第10。
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