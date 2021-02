意甲︱盧卡古金球埋齋技壓伊巴謙 國米打吡戰3球大勝AC保榜首 (23:54)

意甲雖然繼續閉門上演,但在這場榜首打吡大戰,兩軍數以千計球迷仍在聖西路球場外聚集,要由警方分隔。國米今仗由盧卡古右路突破,傳中予拿達路馬天尼斯頂入,開賽5分鐘即領先,且在上半場佔優。AC下半場開賽即有3次攻門機會,但伊巴謙莫域兩次頭槌,以及辛度東拿利的近射,都被國米門將漢丹諾域單手拍走。

國米58分鐘再由比列錫橫傳馬天尼斯入球,加上盧卡古65分鐘中圈附近持球突破30碼,左腳怒射埋齋大勝3:0,在意甲近7場不敗;AC則在今季首逢連敗。

另外,拉素憑路爾斯阿拔圖一箭定江山,主場小勝森多利亞。教練施蒙尼恩沙基執教第181場便取得意甲第100勝,排歷史第4,只落後均曾執教祖雲達斯的卡比路、沙利及干地。

Romelu Lukaku destroys all the hopes of AC Milan! Be careful not to turn to humiliation !#MilanInter #Lukaku #Inter #Milan

pic.twitter.com/9Fa8aP1mLJ— Best Of Serie A (@BestOfSerieA) February 21, 2021