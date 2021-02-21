意甲︱盧卡古金球埋齋技壓伊巴謙 國米打吡戰3球大勝AC保榜首 (23:54)

意甲雖然繼續閉門上演，但在這場榜首打吡大戰，兩軍數以千計球迷仍在聖西路球場外聚集，要由警方分隔。國米今仗由盧卡古右路突破，傳中予拿達路馬天尼斯頂入，開賽5分鐘即領先，且在上半場佔優。AC下半場開賽即有3次攻門機會，但伊巴謙莫域兩次頭槌，以及辛度東拿利的近射，都被國米門將漢丹諾域單手拍走。

國米58分鐘再由比列錫橫傳馬天尼斯入球，加上盧卡古65分鐘中圈附近持球突破30碼，左腳怒射埋齋大勝3：0，在意甲近7場不敗；AC則在今季首逢連敗。

另外，拉素憑路爾斯阿拔圖一箭定江山，主場小勝森多利亞。教練施蒙尼恩沙基執教第181場便取得意甲第100勝，排歷史第4，只落後均曾執教祖雲達斯的卡比路、沙利及干地。

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